Матч с "Факелом" рассудит Сергей Карасев

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Назначены арбитры на четвертый тур МИР РПЛ 2024/25. Игру "Крылья Советов" – "Факел", которая состоится на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 11 августа, в 18:30, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Сергей Карасёв (Москва), помощники судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Арам Петросян (Броницы); резервный судья – Михаил Черемных (Пермь); ВАР – Евгений Турбин (Дмитров); АВАР – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Мацюра (Хабаровск); делегат – Илья Хламов (Москва).

Статистику судейства "Крыльев Советов" Сергеем Карасевым можно посмотреть здесь.

Фото: сайт ФК