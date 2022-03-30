Легенды "Крыльев Советов" встретятся с болельщиками перед матчем с "Уфой"

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2 апреля на "Солидарность Самара Арене" состоится матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между "Крыльями Советов" и "Уфой". Встреча начнется в 15:00.

За час до начала матча (14:00) в зоне Hospitality (сектор С415) при поддержке титульного спонсора клуба, компании BETTERY состоится встреча с легендами нашей команды Валерьяном Панфиловым (413 матчей за "Крылья"), Равилем Аряповым (105 голов за "Крылья"), Сергеем Корниленко (лучший бомбардир "Крыльев" в российской истории – 57 голов) и Антоном Бобром (300 матчей за "Крылья" в чемпионате России).

В рамках этой встречи пройдет автограф- и фотосессия с легендами клуба, а также презентация юбилейной фотокниги.

Приобрести юбилейную фотокнигу можно будет на самом мероприятии, а также во всех точках продаж клубной атрибутики на стадионе. Также все болельщики могут посетить фотовыставку, которая включает в себя главные кадры из новой фотокниги.

Клиенты Bettery смогут получить книгу на специальных условиях.

Билеты на матч "Крылья Советов" – "Уфа" можно приобрести здесь, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"