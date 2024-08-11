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Легендарный вратарь «Крыльев» Эдуардо Лобос прилетел в Самару, чтобы поддержать самарскую команду и лично увидеть дебют чилийского защитника Томаса Галдамеса на «Солидарность Самара Арене».

Эдуардо почти 2 суток добирался до Самары следующим маршрутом: Чили – Бразилия – Испания – Турция – Россия.

Уже сегодня Лобос будет с трибуны «Солидарность Самара Арены» поддерживать «Крылья» в матче с «Факелом». Начало игры – 18:30.

А в среду, 14 августа, пройдёт FonFest «Зелёно-бело-синий вайб», на котором состоится автограф-сессия чилийца.

Эдуардо ждёт всех самарских болельщиков на матчах нашей команды, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"