"Крылья Советов" завершили сборы в Турции

102

"Крылья Советов" провели три турецких сбора на пути к возобновлению чемпионата Тинькофф РПЛ. За время сборов "Крылья" сыграли 8 матчей, одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Команда забила 16 голов, пропустила 10. Лучшим бомбардиром нашей команды на сборах стал Антон Зиньковский, забивший 5 мячей.

К нашей команде присоединился защитник Илья Гапонов, сегодня в полном составе самарцы вылетают в Москву.

Матч 18-го тура "Ростов" – "Крылья Советов", который должен был состояться 27 февраля в Ростове-на-Дону, перенесен Премьер-лигой и РФС. Новая дата и время начала матча будет сообщено дополнительно.

Ближайшую встречу "Крылья" проведут дома против тульского "Арсенала". Встреча пройдет 6 марта на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 15:00.

Матчи "Крыльев Советов" на сборах:

18 января. "Крылья Советов" – "Сегед" (Венгрия) – 2:0

Голы: Глушенков, Зиньковский.

22 января. "Крылья Советов" – "Целе" (Словения) – 1:1

Гол: Герчиков.

24 января. "Крылья Советов" – "Радник" (Сербия) – 2:0

Голы: Иванисеня, Зиньковский.

30 января. "Крылья Советов" – "Академия Пандев" (Македония) – 0:0

6 февраля. "Крылья Советов" – "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) – 2:0

Голы: Зиньковский, Цыпченко.

9 февраля. "Крылья Советов" – "Астана" (Казахстан) – 2:1

Голы: Липовой, Горшков.

14 февраля. "Крылья Советов" – "Рубин" (Казань) – 0:5

19 февраля. "Крылья Советов" – "Химки" (Химки) – 7:3

Голы: Зиньковский (2), Пиняев (2), Глушенков, Липовой, автогол, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"