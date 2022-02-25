"Крылья Советов" завершили сборы в Турции

"Крылья Советов" провели три турецких сбора на пути к возобновлению чемпионата Тинькофф РПЛ. За время сборов "Крылья" сыграли 8 матчей, одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Команда забила 16 голов, пропустила 10. Лучшим бомбардиром нашей команды на сборах стал Антон Зиньковский, забивший 5 мячей.
К нашей команде присоединился защитник Илья Гапонов, сегодня в полном составе самарцы вылетают в Москву.
Матч 18-го тура "Ростов" – "Крылья Советов", который должен был состояться 27 февраля в Ростове-на-Дону, перенесен Премьер-лигой и РФС. Новая дата и время начала матча будет сообщено дополнительно.
Ближайшую встречу "Крылья" проведут дома против тульского "Арсенала". Встреча пройдет 6 марта на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 15:00.
Матчи "Крыльев Советов" на сборах:
18 января. "Крылья Советов" – "Сегед" (Венгрия) – 2:0
Голы: Глушенков, Зиньковский.
22 января. "Крылья Советов" – "Целе" (Словения) – 1:1
Гол: Герчиков.
24 января. "Крылья Советов" – "Радник" (Сербия) – 2:0
Голы: Иванисеня, Зиньковский.
30 января. "Крылья Советов" – "Академия Пандев" (Македония) – 0:0
6 февраля. "Крылья Советов" – "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) – 2:0
Голы: Зиньковский, Цыпченко.
9 февраля. "Крылья Советов" – "Астана" (Казахстан) – 2:1
Голы: Липовой, Горшков.
14 февраля. "Крылья Советов" – "Рубин" (Казань) – 0:5
19 февраля. "Крылья Советов" – "Химки" (Химки) – 7:3
Голы: Зиньковский (2), Пиняев (2), Глушенков, Липовой, автогол, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"