«Крылья Советов» завершили подготовку к матчу против «Локомотива» 

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» завершили подготовку к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Это занятие стало заключительным в текущем сезоне. Завтра наша команда проведет матч с железнодорожниками на стадионе «Металлург».

В матче против столичного клуба из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть Фернандо Костанца.

Игра против «Локомотива» пройдет 21 мая и начнется в 18:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире на сайте телеканала «Матч Премьер» (комментаторы Роман Трушечкин и Дмитрий Петров). Билеты на этот матч можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ФК "С".

Фото: ФК "КС"