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«Крылья Советов» заключили с Максимом Глушенковым контракт на три года

20 июня 2022 16:34
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В прошлом сезоне Глушенков выступал за «Крылья» на правах аренды.

«Крылья Советов» выкупили Максима Глушенкова у «Спартака» и подписали контракт на 3 года. По информации «РБ Спорт», самарские «Крылья Советов» оформили переход полузащитника Максима Глушенкова из «Спартака».

В прошлом сезоне Глушенков выступал за «Крылья» на правах аренды. По окончании чемпионата самарцы неоднократно заявляли о желании сохранить полузащитника.

По данным «РБ Спорт», клубы оформили трансфер футболиста. «Крылья Советов» заключили с Глушенковым контракт на три года. 22-летний игрок уже присоединился к самарской команде на сборах в Казани.

В прошлом сезоне Глушенков провел 28 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

 

Фото:   ФК "КС"

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