"Крылья Советов" в Москве проиграли "Динамо"  – 0:1

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Пропустив в компенсированное время, самарцы проиграли "Динамо".

В 18 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "ВТБ Арене" встречались с "Динамо". В первом тайме самарцы дважды поразили ворота хозяев поля: на 17 минуте Амар Рахманович отправил мяч в ворота, а на 34 минуте Бенхамин Гарре. Но оба гола после просмотра VAR не были засчитаны, арбитры усмотрели в первом случае положение вне игры, и во втором игру рукой.

На 78 минуте уже динамовцы смогли отправить мяч в ворота самарцев, и вновь после просмотра VAR гол засчитан не был, арбитры зафиксировали нарушение правил на Максиме Витюгове.

Уже в компенсированное время гол в ворота "Крыльев" забил Константин Тюкавин. В итоге обидное поражение – 0:1.

В следующем матче "Крылья Советов" встречаются на "ВЭБ Арене" с ЦСКА. Игра 19 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 12 марта, в 17:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"