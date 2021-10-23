"Крылья Советов" в Москве, открыв счет в матче, проиграли ЦСКА - 1:3

263

"Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречались с ЦСКА.

Самарцы открыли счет на 11-ой минуте встречи.

Иван Сергеев отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

На 57 минуте Чидера Эджуке, сыгравший на добивании, сравнял счет – 1:1.

На 85 минуте отличился Федор Чалов – 2:1.

На 89 минуте ударом из штрафной Антон Заболотный довел счет до 3:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Бетсити Кубке России против "Енисея". Игра пройдет в Красноярске в среду, 27 октября, в 16:00, и будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"