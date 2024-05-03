В Волжском районе появился Сад памяти

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Деревья в честь погибших в спецоперации высадили родные героев и сотрудники самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Помощь оказали также «Волонтеры Победы», УФСИН, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики, Минюст России и министерство лесного хозяйства.

Сама акация «Сад Памяти» изначально была приурочена к празднику 9 мая. По инициативе Президента по всей стране высаживаются деревья в память о погибших защитниках во время Великой Отечественной войны. Но в самарском филиале фонда предложили расширить рамки акции и увековечить каждого героя, кто погиб, защищая Родину, в зоне СВО.