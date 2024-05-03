ФАС: продавцы уменьшили наценку на социально значимые товары

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Средняя наценка на социально значимые товары в России снизилась с 2021 г. более чем в три раза до 6,4%.

Ответственное ценообразование поддерживают федеральные сети, магазины несетевой торговли, а также региональные розничные сети, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"По предложению ФАС, ряд федеральных сетей добровольно ограничил наценки на 25 категорий социально значимых товаров... Совокупный уровень наценок на эти товары снизился в 11 федеральных сетях на 15,8% – с 22,2% в августе 2021 г. до 6,4% апреле 2024 г.", – отмечает ФАС.

Служба работает с торговыми сетями по ценообразованию на товары первой необходимости. Так, в 27 регионах заключены соглашения о стабилизации цен на социально значимые товары с 10598 хозяйствующими субъектами. В их числе 33 производителя, 32 поставщика и 10533 организации розничной торговли.

Принятые меры помогли стабилизировать цены и повысить доступность социально значимых товаров для населения. Поставщики иногда повышают цены на продукцию, но торговые сети сглаживают эти изменения, ограничивая наценки для сохранения потребительского спроса, пишет Смотрим.