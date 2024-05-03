Тольяттинец торговал немаркированной табачной продукцией на сумму 250 тысяч рублей

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Полицейские в Тольятти получили сообщение о том, что индивидуальный предприниматель 1974 года рождения причастен к незаконной реализации немаркированной табачной продукции.

С целью пресечения возможных противоправных действий местного жителя полицейские проверили торговую точку мужчины, расположенную в одном из крупных магазинов Автозаводского района, где осуществлялась оптовая торговля сигаретами. В присутствии понятых оперуполномоченные провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли более 2 000 пачек сигарет иностранного производства, которые направили на исследование. Задержанного во время проверки магазина предпринимателя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно полученным в ЭКЦ УМВД России по г. Тольятти результатам, изъятое является табачным изделием (сигареты с фильтром), немаркированной федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составляет 250 000 рублей.

По информации сотрудников полиции задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в особо крупном размере).

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся следственные действия и устанавливается канал поступления в регион контрафактной продукции.