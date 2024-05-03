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В преддверии совершения хаджа Самарская таможня напоминает основные правила при пересечении таможенной границы

3 мая 2024 13:52
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В преддверии совершения хаджа Самарская таможня напоминает основные правила при пересечении таможенной границы

В преддверии совершения хаджа Самарская таможня напоминает основные правила при пересечении таможенной границы, которые необходимо учесть при подготовке к совершению паломничества.

Особое внимание следует обратить на правила перемещения лекарственных препаратов, содержащих  в своем составе наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества. Для беспрепятственного провоза медикаментов необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию с указанием препарата и иметь при себе соответствующие документы – действительный рецепт врача или любой иной медицинский документ, подтверждающий обоснованность вывоза/ввоза лекарственных средств и его использования в медицинских целях.

Кроме того, пассажирскую таможенную декларацию необходимо заполнить в следующих случаях:

1) таможенная стоимость ввозимых воздушным транспортом товаров превышает 10 тыс. евро в эквиваленте, и (или) общий вес которых превышает 50 кг;

2) сумма перемещаемых наличных денежных средств превышает в эквиваленте 10 тыс. долларов США;

Самарская таможня напоминает, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту, превышающая сумма, эквивалентную 10 тыс. долларов США.

Также без заполнения декларации нельзя перемещать культурные ценности (одновременно на вывоз требуется специальное разрешение Министерства Культуры).

Более подробно с правилами перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, включая валюту и валютные ценности и порядке заполнения пассажирской таможенной декларации можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы в разделе: «Информация для физических лиц». Если у граждан возникают вопросы непосредственно в пункте пропуска, ответы на них можно найти на информационных стендах расположенных перед зоной таможенного контроля и у стоек регистрации багажа.

Для получения государственной услуги по консультированию и информированию можно  обратиться в правовой отдел Самарской таможни, который осуществляет консультирование  бесплатно в рабочие дни с понедельника по пятницу. Узнать подробности приема на консультирование можно по телефону - автоинформатору (846) 933-72-51.

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