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«Крылья Советов» в компенсированное время вырвали ничью с «Локомотивом» – 3:3
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«Крылья Советов» в компенсированное время вырвали ничью с «Локомотивом» – 3:3

25 ноября 2023 17:35
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Продолжилась беспроигрышная домашняя серия самарцев (6 побед, 3 ничьи).

В заключительном в этом году домашнем матче «Крылья Советов» в рамках 16-го тура Мир РПЛ принимали на «Солидарность Самара Арене» московский «Локомотив».

Счет в матче открыли гости на 30 минуте встречи. Максим Глушенков длинной передачей со своей половины поля отправил в прорыв Сергея Пиняева, который переиграл Ивана Ломаева – 0:1.

Самарцы сравняли счет через две минуты. Фернандо Костанца, получив мяч от Никиты Салтыкова, красивым дальним ударом отправил мяч в «девятку» ворот Ильи Лантратова – 1:1.

На 62 минуте встречи, получив мяч от Сергея Пиняева, Рифат Жемалетдинов дальним ударом вывел гостей вперед – 2:1.

На 84 минуте в контратаке вновь отличился Рифат Жемалетдинов – 1:3.

На четвертой компенсированной минуте, навес Бенхамина Гарре замкнул вышедший на замену Владимир Писарский, который забивает третий матч подряд – 2:3.

На восьмой компенсированной к матчу минуте встречи после просмотра VAR Василий Казарцев за игру рукой назначил пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре – 3:3.

Продолжилась беспроигрышная домашняя серия самарцев (6 побед, 3 ничьи).

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Сочи». Игра 17-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 2 декабря, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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