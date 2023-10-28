"Крылья Советов" упустили победу над "Оренбургом" - 1:1

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В 13-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене" "Оренбург".

Счет в матче открыли на 24 минуте встречи. В быстрой атаке Бенхамин Гарре отыгрался с Гленном Бейлом и получив ответную передачу красивым ударом из штрафной отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0. На 66 минуте встречи гости сравняли счет, после навеса Арсена Адамова Матиас Перес головой переправил мяч в ворота – 1:1. На 82 минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота самарцев, за фол Богдана Овсянникова на Владимире Обухове, но после просмотра VAR отменил свое решение и показал оренбуржцу желтую карточку за симуляцию.

"Крылья Советов" с 27 голами остаются самой забивающей командой чемпионата. В домашних матчах турнира самарцы не проиграли ни одного матча (5 побед, 2 ничья, разница мячей 20-7).

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Игра в рамках заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России состоится во вторник, 31 октября, в 20:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

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