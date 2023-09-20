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«Крылья Советов» сыграют на «Солидарность Самара Арене» с «Сочи». Самарцам нужна поддержка!

20 сентября 2023 20:28
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Стоимость билетов при заявке от 50 человек – со скидкой 50%! Чем больше людей, тем больше скидка!

23 сентября «Крылья Советов» сыграют на «Солидарность Самара Арене» с «Сочи». Начало матча в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести на сайте pfcks.ru.

Стоимость билетов при заявке от 50 человек – со скидкой 50%! Чем больше людей, тем больше скидка! До 200 человек стоимость одного билета от 160 рублей! А если вас более 200 человек – от 100 рублей! Заявки вы можете оставлять менеджеру коммерческого отдела Светлане Брунелли по телефону +7 (917) 101-75-24 или e-mail: s.brunelli@ks-samara.com.

Матчи «Крыльев Советов» - это всегда невероятные эмоции, страсть и радость от победы любимой команды! «Крылья» - самая забивающая команда чемпионата России, идущая на 3 месте в турнирной таблице. Самарцам нужна поддержка!

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Крылья Советов Самара

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