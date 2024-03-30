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"Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом" – 1:1
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"Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом" – 1:1

30 марта 2024 17:22
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В следующем матче "Крылья" сыграют в Екатеринбурге с "Уралом".

В 22 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит".

Счет в матче самарцы открыли на первой минуте встречи. Амар Рахманович подкараулил ошибку в передачи голкипера гостей Дениса Адамова и перехватил мяч. С его ударом вратарь справился, но первым на добивании оказался Владислав Шитов, который точным ударом отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0.

"Зенит" сравнял счет на 23 минуте встречи, после навеса в штрафную, Артур отправил мяч в ворота Ивана Ломаева – 1:1.

Забитый на первой минуте встречи гол стол для самарцев самым быстрым в чемпионатах России, ранее самарцы открывали счет только на второй минуте (7 раз).

Выйдя на замену в компенсированное время в составе самарцев дебютировал Павел Попов.

В следующем матче "Крылья" сыграют в Екатеринбурге с "Уралом". Матч 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 6 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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