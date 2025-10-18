Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
Развитие дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе обсудили в ходе выездного совещания.
Иван Носков посетил ряд объектов Куйбышевского района, по которым к нему обращались жители
В Самаре водитель иномарки допустил столкновение с электровелосипедом
На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства.
Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре
В Госдуме рассказали о последствиях несвоевременной замены счетчиков на воду
Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо".
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1
Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1

18 октября 2025 16:12
Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо".

В 12 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".

Счет в матче открыли гости на 39 минуте встречи, с передачи Степана Оганесяна отличился Данила Ведерников – 0:1.

"Крылья Советов" сравняли счет на 85 минуте. С передачи Ильзата Ахметова отличился Владимир Игнатенко – 1:1.

Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо". Игра заключительного тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 22 октября, в 19:00 на "ВЭБ Арене", сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Новости по теме
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».
17 октября 2025, 19:53
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов». Футбол в Самаре
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».
17 октября 2025, 19:48
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга». Футбол в Самаре
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
12 октября 2025, 15:30
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги. Спорт
В центре внимания
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
