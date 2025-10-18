182

В 12 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".

Счет в матче открыли гости на 39 минуте встречи, с передачи Степана Оганесяна отличился Данила Ведерников – 0:1.

"Крылья Советов" сравняли счет на 85 минуте. С передачи Ильзата Ахметова отличился Владимир Игнатенко – 1:1.

Следующий мачт "Крылья Советов" проведут в Москве с "Динамо". Игра заключительного тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 22 октября, в 19:00 на "ВЭБ Арене", сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"