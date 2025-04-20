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В 25 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречались с ЦСКА.

Счет в матче открыли армейцы на 69 минуте, ударом с линии штрафной отличился Койта – 1:0.

Через две минуты защитник в своей штрафной площади нарушил правила на вышедшем на замену Владиславе Шитове. Арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра VAR назначил пенальти, который в ворота Игоря Акинфеева уверенно реализовал Иван Сергеев – 1:1.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 26-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 27 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"