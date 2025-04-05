«Крылья Советов» – «Рубин»: составы команд

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Стали известны составы на матч 23-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» – «Рубин», который состоится сегодня на «Солидарность Самара Арене».

Наша команда сыграет в голубых футболках, темно-синих шортах и гетрах (вратарь – в черной форме). Гости проведут матч в рубиновой форме (вратарь в желтой форме).

С капитанской повязкой «Крылья Советов» на поле выведет Александр Солдатенков. Капитан «Рубина» – Игор Вуячич.

В составе «Рубина» не сыграют дисквалифицированные Александр Зотов и Алексей Грицаенко.

«Крылья Советов»: 30 Песьяков, 23 Бейл, 4 Солдатенков, 5 Ороз, 3 Галдамес, 22 Костанца, 6 Бабкин, 15 Рассказов, 11 Ежов, 19 Олейников, 13 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 71 Недоспасов, 95 Гапонов, 25 Печенин, 34 Гагнидзе, 9 Зиньковский, 28 Дмитриев, 73 Шитов, 76 Бобер, 20 Рахманович, 17 Бабаев, 91 Игнатенко.

«Рубин»: 38 Ставер, 70 Кабутов, 23 Безруков, 51 Рожков, 2 Тесленко, 15 Вуячич, 6 Иву, 8 Йочич, 22 Ходжа, 10 Даку, 99 Шабанхаджай.

Запасные: 25 Нигматуллин, 86 Корец, 5 Ашурматов, 11 Тахери, 18 Апшацев, 19 Иванов, 24 Чумич, 30 Вада, 71 Нижегородов, 87 Мукба, 96 Васильев.

Матч «Крылья Советов» – «Рубин» начнется в 14:00 и будет показан в прямом эфире канала «Матч Премьер» (комментаторы – Дмитрий Шнякин и Пётр Коптев). Также за ходом поединка можно будет следить на «Радио Самара Максимум» (комментатор Андрей Миронов).

Фото: сайт ФК