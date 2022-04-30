"Крылья Советов" провели заключительную тренировку и отправились на матч против "Спартака"

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" провели заключительную тренировку перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ против "Спартака".

В этом матче из-за дисквалификаций не смогут сыграть Гленн Бейл и Денис Якуба. Все остальные футболисты после занятия отправились в Москву.

Встреча против "Спартака" пройдет на "Открытие Банк Арене" 1 мая и начнется в 15:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" (комментаторы Александр Неценко и Михаил Меламед), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"