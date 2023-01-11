«Крылья Советов» провели первую тренировку в Турции

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» начали подготовку ко второй части сезона в Турции. Наша команда работает в режиме двухразовых тренировок.

Перед началом утреннего занятия главный тренер Игорь Осинькин тепло поздравил декабрьских и январских именинников с прошедшими днями рождения.

Само занятие длилось около 1,5 часов и носило нагрузочный характер. Вместе с основной командой работает большая группа футболистов молодежного состава. Также на сбор «Крыльев» прибыл 17-летний полузащитник «Чертаново» и юношеской сборной России Иван Бобер. Иван – сын заслуженного ветерана клуба Антона Бобра, который провел за нашу команду 300 матчей.

На первом сборе у «Крыльев» запланировано два матча. Первый пройдет 17 января, а соперником станет азербайджанский клуб «Сумгаит». Игра начнется в 16:00 по самарскому времени и будет показана в прямом эфире на клубном канале.

19 января самарцы завершат первый сбор матчем против венгерского клуба «Сегед», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"