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7 июля на предсезонной встрече «Крылья Советов» проведут турнир по пляжному футболу среди болельщиков.

В турнире, который пройдет на пляже Первомайского спуска, примут участие 8 любительских команд.

Прием заявок от команд-участниц осуществляется в срок до 14:00 6 июля. Команды, желающие принять участие в турнире, направляют заявку по е-mail v.zimnukov@ks-samara.com, или по телефону +79379991053.

В заявку команды может быть включено не более 10 и не менее 8 игроков возраста от 16 лет. Состав команды – 4 полевых игрока, плюс вратарь. Разрешаются замены игроков.

Предусмотрены призы для команд-участниц.

Приглашают зрителей прийти и поддержать своих друзей и близких, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: freepik.com