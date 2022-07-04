«Крылья Советов» проведут два контрольных матча с «Ахматом»

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Завершив казанский сбор, наша команда собралась в Москве, где два дня будет тренироваться в Химках. В понедельник у «Крыльев» запланирована вечерняя тренировка, а во вторник, 5 июля, самарцы проведут два контрольных матча с «Ахматом».

Обе игры пройдут в Новогорске.

Первый матч начнется в 12:00 по самарскому времени, второй – в 18:30. Поединки пройдут в закрытом режиме, но за ходом матчей можно будет следить в нашем телеграм-канале.

К этим играм наша команда будет готовиться в следующем составе:

вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов;

защитники: Илья Гапонов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Ян Гудков, Алексей Никитенков, Леонид Герчиков, Владислав Тепляков;

полузащитники: Артем Соколов, Александр Коваленко, Денис Якуба, Максим Витюгов, Роман Ежов, Сергей Пиняев, Данил Липовой, Дмитрий Великородный, Дмитрий Иванисеня, Артур Арустамян;

нападающие: Максим Глушенков, Дмитрий Цыпченко, Никита Салтыков, Никита Хлусов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"