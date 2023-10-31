"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 0:1

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В заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречались с "Зенитом".

На первой минуте встречи Владислава Шитова длинной передачей вывели один на один с голкипером, но переиграть Михаила Кержакова не удалось. Самарцы продолжили атаковать и десять минут буквально не выпускали "Зенит" на свою половину поля. В дальнейшем игра выровнялась, но забить командам в первом тайме так и не удалось. На 60 минуте встречи Иван Сергеев забил гол, но главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра VAR определил игру рукой у Александра Коваленко и гол не засчитал. На 89 минуте встречи Иван Ломаев ввел мяч в игру ударом от ворот, санкт-петербуржцы в центре поля выиграли борьбу на втором этаже, отправиd мяч вперед, и Иван Сергеев в борьбе с двумя защитниками пробил мимо самарского голкипера – 1:0.

Заняв в группе C последнее место "Крылья" выбыли из текущего розыгрыша трофея.

Впервые в этом сезоне восстановившись после травмы сыграл Артем Соколов, выйдя на замену на 82 минуте.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях сыграют с лидером чемпионата "Краснодаром". Игра 14-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 5 ноября, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: ПФК "КС"