"Крылья Советов" проиграли в Москве "Спартаку" - 2:5

135

В 12 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались со "Спартаком".

Счет в мачте открыли на 6 минуте встречи. С передачи Максима Глушенкова отличился Роман Ежов – 0:1.

Счет хозяева сравняли на пятой из шести компенсированной к первому тайме минуте – сильным ударом из штрафной отличился Промес – 1:1.

На 50 минуте Александр Соболев ударом из штрафной вывел "Спартак" вперед – 2:1.

На 57 минуте после подачи Сергея Пиняева со штрафного Амар Рахманович буквально занес мяч в ворота хозяев поля – 2:2.

На 61 минуте матча Александр Соболев замкнул передачу вышедшего на замену Антона Зиньковского – 3:2.

На 73 минуте Промес навесил со штрафного, и Руслан Литвинов отправил мяч в сетку ворот самарцев – 4:2.

На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Промес установил окончательный счет – 5:2.

В следующем, 13 туре, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Сочи". Игра состоится в воскресенье, 9 октября, в 15:00.

Фото: ФК "КС"