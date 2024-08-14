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В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Динамо".
"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" в кубковом матче - 0:3
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"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" в кубковом матче - 0:3

14 августа 2024 22:27
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В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Динамо".

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 20040 зрителей, принимали московский "Спартак".

Счет в мате был открыт на 64 минуте встречи, мяч в ворота самарцев отправил Мартинс – 0:1.

На 83 минуте встречи Медина с передачи Антона Зиньковского забил второй гол – 0:2.

В компенисрованное к матчу время Даниил Зорин с передачи опять же Антона Зиньковского установил окончательный счет матча – 0:3.

Этот матч стал сотым для "Крыльев Советов" в Кубках России (выигрыши – 48, ничьи – 9, поражения – 43, мячи 150-112).

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Динамо". Игра 5 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 17 августа, в 18:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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