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В 27 туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Открытие Банк Арене" встречались со "Спартаком".

На 30 минуте встречи после просмотра VAR главный арбитр встречи Евгений Турбин назначил пенальти, зафиксировав у Жиго игру рукой в штрафной площади. Одиннадцатиметровый удар реализовал Юрий Горшков – 0:1.

На 42 минуте голкипер москвичей Александр Селихов получил желтую карточку за фол на Романе Ежове. Это предупреждение стало для соперников двадцатым полученным в единоборствах с Романом Ежовым.

На 60 минуте за фол Александра Солдатенкова на Николсоне судья назначил пенальти в ворота "Крыльев", который реализовал Александр Соболев – 1:1.

На 82 минуте встречи после удара Александра Соболева Матео Барач выбил мяч с линии ворот, но вмешалась система VAR и показала, что мяч все-таки пересек ленточку – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра 28 тура состоится в пятницу, 6 мая, в 19:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"