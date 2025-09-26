Я нашел ошибку
Главные новости:
1 пожар в Самаре и 5 пожаров в области. 
С начала дня МЧС СО ликвидировали 6 пожаров
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
-0.38
EUR 98.15
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3

26 сентября 2025 20:56
148
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".

"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3

В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" встречались с московским "Динамо".

Счет гости открыли на 9 минуте встречи. С передачи Маухуба отличился капитан "Динамо" Даниил Фомин – 0:1.

На 24 минуте с передачи Антона Миранчука забил второй мяч в ворота самарацев Бителло – 0:2.

На 34 минуте Иван Сергеев довел счет до 0:3.

На 59 минуте с передачи Кирилла Печенина вышедший на замену после перерыва Ильзат Ахметов сократил отставание в счете – 1:3.

На 88 минуте навес Ильзата Ахметова замкнул Томас Галдамес – 2:3.

Выйдя на замену на 71 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Адольфо Гайч.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Сочи". Игра пятого тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 1 октября, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Гол забил Владимир Игнатенко.
21 сентября 2025, 17:43
"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:2
Гол забил Владимир Игнатенко. Спорт
649
В пресс-службе «Спартака» заявили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать на матч.
21 сентября 2025, 17:02
Футболисты «Крыльев Советов» поехали на выездной матч против московского «Спартака» на такси
В пресс-службе «Спартака» заявили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать на матч. Спорт
651
Матч состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене".атч состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене".
18 сентября 2025, 20:37
ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч против московского "Динамо"
Матч состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене".атч состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене". Футбол в Самаре
722
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
255
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
272
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1188
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
410
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
355
Весь список