"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3

В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" встречались с московским "Динамо".

Счет гости открыли на 9 минуте встречи. С передачи Маухуба отличился капитан "Динамо" Даниил Фомин – 0:1.

На 24 минуте с передачи Антона Миранчука забил второй мяч в ворота самарацев Бителло – 0:2.

На 34 минуте Иван Сергеев довел счет до 0:3.

На 59 минуте с передачи Кирилла Печенина вышедший на замену после перерыва Ильзат Ахметов сократил отставание в счете – 1:3.

На 88 минуте навес Ильзата Ахметова замкнул Томас Галдамес – 2:3.

Выйдя на замену на 71 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Адольфо Гайч.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Сочи". Игра пятого тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 1 октября, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".