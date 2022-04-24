"Крылья Советов" проиграли "Химкам" - 1:4

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В рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Химками".

Счет в мачте открыли самарцы на 28 минуте встречи. Максим Глушенков отправил мяч в сетку ворот "Химок" – 0:1.

В конце первого тайма после просмотра VAR главный арбитр встречи Алексей Матюнин усмотрел фол со стороны Дениса Якубы, показал желтую карточку, которая стала для самарца второй в матче и "Крылья" остались в меньшинстве, и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый реализовал Денис Глушаков – 1:1.

На 50 минуте Резиуан Мирзов переправил мяч в ворота – 2:1.

На 61 минуте встречи после просмотра VAR показал прямую красную карточку Гленну Бейлу, и самарцы остались вдевятером.

На 87 минуте Иван Ломаев ошибся, выйдя далеко из штрафной, и Илья Садыгов отправил мяч в пустые ворота – 3:1.

На 89 минуте после прострела Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота – 4:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Открытие Банк Арене" против "Спартака". Игра 27-го тура пройдет в воскресенье, 1 мая, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"