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«Крылья Советов» проиграли чемпиону страны «Зениту» - 0:4
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«Крылья Советов» проиграли чемпиону страны «Зениту» - 0:4

20 июля 2024 20:35
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Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко.

В первом туре Мир РПЛ на «Солидарность Самара Арене» «Крылья Советов» принимали чемпиона России санкт-петербургский «Зенит».

Счет в матче открыли гости на 6 минуте встречи, Максим Глушенков реализовал выход один на один – 0:1.

На 18 минуте передачу в штрафную замкнул Кассьера, переправив головой мяч в сетку ворот – 0:2.

В добавленное к первому тайму время Максим Глушенков оформил дубль. В итоге на перерыв самарцы ушли, показав хорошую игру с обилием голевых моментов, но с тремя пропущенными голами – 0:3.

Во втором тайме рисунок игры сохранился, а гол был забит в компенсированное время – с передачи Ивана Сергеева отличился Педро – 0:4.

Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко.

В следующем туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Ростов». Игра состоится в пятницу, 26 июля, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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