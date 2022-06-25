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«Крылья Советов» продлили соглашения с 7 футболистами. Новые контракты с нашей командой подписали голкиперы Иван Ломаев и Богдан Овсянников, защитники Александр Солдатенков и Юрий Горшков, полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов, нападающий Дмитрий Цыпченко.

Соглашения с этими футболистами рассчитаны до конца сезона 2024/2025. Богдан Овсянников выступает за «Крылья Советов» с 2017 года, другие игроки перешли в клуб летом 2020 года.

– Продлив соглашения с большой группой футболистов, мы сделали важный шаг в долгосрочном развитии клуба, это вектор, заданный губернатором. «Крылья» продолжают делать ставку на молодых российских игроков. Ребята уже серьезно заявили о себе на высоком уровне и добились хороших результатов. Под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным, с которым также продлены соглашения, команда прогрессирует и двигается вперед. Мы рассчитываем на то, что «Крылья» продолжат демонстрировать тот футбол, который полюбился всем болельщикам, и будет и дальше добиваться задач, поставленных руководством, – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"