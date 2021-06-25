"Крылья Советов" продлили контракт с полузащитником Данилой Смирновым

122

Футбольный клуб "Крылья Советов" продлил контракт с 20-летним полузащитником Данилой Смирновым, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Данила — воспитанник самарского футбола, за "Крылья" игрок выступает с 2017 года.

Провел 8 игр за основной состав клуба, также играл за молодежную команду и "Крылья Советов-2".

- Для меня "Крылья Советов" — родной клуб. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Надеюсь, что в новом сезоне "Крылья" покажут свой максимум, — отметил после подписания контракта Данила Смирнов.

Фото: ФК "КС"