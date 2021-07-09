Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее известный певец одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России назвал наставника клуба Игоря Осинькина. 
"Крылья Советов" пригласили на домашний матч с "Ахматом" Льва Лещенко
Президент России в разговоре с американским коллегой высказал соболезнования в связи с обрушением дома во Флориде.
Подробности разговора Путина с Байденом
Игры пройдут на стадионе "Солидарность Арена".
Билеты на матчи "Крыльев Советов" с "Ахматом" и "Спартаком" – в продаже
Ранее о разговоре лидеров сообщил Белый дом.
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена
Ему было 50 лет.
Умер  Алексей Каминанте, ведущий передачу "Невероятно интересные истории" на телеканале РЕН ТВ 
С 10 по 25 июля.
В регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 
Качеством выполненных работ остались довольны и жители города, и творческие коллективы.
Во время рабочей поездки Дмитрий Азаров оценил капремонт культурно-досугового центра в Октябрьске
Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека.
В жаркую погоду пчелы могут опьянеть от забродившего нектара
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" пригласили на домашний матч с "Ахматом" Льва Лещенко

9 июля 2021 23:29
123
Ранее известный певец одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России назвал наставника клуба Игоря Осинькина. 

"Крылья Советов" пригласили на домашний матч с "Ахматом" народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ранее известный певец одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России назвал наставника клуба Игоря Осинькина. 

Народный артист отметил:

- Приятно смотреть на "Крылья Советов" - как они бегут, открываются, выводят друг друга на пас. Помяните мое слово: "Крылья" в следующем сезоне разорвут всех, если сохранят состав и возьмут пару хороших игроков.

В соцсетях "Крылья Советов" оценили теплые слова в свой адрес. И пригласили Льва Лещенко на первый домашний матч в этом сезоне против "Ахмата" в качестве почетного гостя. Поединок намечен на 25 июля. Для прославленного артиста уже готова именная клубная футболка, пишет sova.info.

 

Фото: "Крылья Советов"/sova.info

Теги: "Крылья Советов" Лев Лещенко приглашение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года.
07 июля 2021, 15:02
27-летний полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов"
Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года. Футбол в Самаре
683
Мехди Зеффан вернулся в расположение клуба из сборной.
05 июля 2021, 20:27
Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан рассказал о своей свадьбе и интересе к "Крыльям" в Африке
Мехди Зеффан вернулся в расположение клуба из сборной.
Футбол в Самаре
1097
Перед началом нового сезона "Крылья Советов" сыграют еще два контрольных матча с "Уралом" (11 июля в Екатеринбурге, 18 июля в Самаре).
05 июля 2021, 14:41
Самарцы завершили игровую программу сбора матчем с сербским клубом "Раднички"
Перед началом нового сезона "Крылья Советов" сыграют еще два контрольных матча с "Уралом" (11 июля в Екатеринбурге, 18 июля в Самаре). Спорт
795
В центре внимания
Дмитрий Азаров поддержал инициативы молодежи по развитию набережной Октябрьска.
9 июля 2021  17:09
Дмитрий Азаров: "Я для себя поставил цель: в каждом городе на Волге создать набережную"
311
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
9 июля 2021  13:23
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
407
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
9 июля 2021  13:09
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
549
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
9 июля 2021  13:03
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
379
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
536
Весь список