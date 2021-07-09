"Крылья Советов" пригласили на домашний матч с "Ахматом" Льва Лещенко

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"Крылья Советов" пригласили на домашний матч с "Ахматом" народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ранее известный певец одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России назвал наставника клуба Игоря Осинькина.



Народный артист отметил:

- Приятно смотреть на "Крылья Советов" - как они бегут, открываются, выводят друг друга на пас. Помяните мое слово: "Крылья" в следующем сезоне разорвут всех, если сохранят состав и возьмут пару хороших игроков.

В соцсетях "Крылья Советов" оценили теплые слова в свой адрес. И пригласили Льва Лещенко на первый домашний матч в этом сезоне против "Ахмата" в качестве почетного гостя. Поединок намечен на 25 июля. Для прославленного артиста уже готова именная клубная футболка, пишет sova.info.

Фото: "Крылья Советов"/sova.info