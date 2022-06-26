«Крылья Советов» подписали новые контракты с Якубой и Пиняевым

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«Крылья» продлили контракт с полузащитником Денисом Якубой. Новое соглашение действует до конца сезона 2024/25. Также клуб переподписал контракт с полузащитником Сергеем Пиняевым, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Денис Якуба перешел в «Крылья» летом 2019 года. На счету 26-летнего полузащитника 51 матч за нашу команду.

Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья» в прошлом сезоне. За год 17-летний Пиняев сыграл в 30 матчах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

– В Самаре я чувствую себя прекрасно. Мне очень комфортно здесь: у нас прекрасный коллектив, замечательный тренерский штаб. Невероятная поддержка болельщиков – город реально живет футболом. Для меня это ценно и важно. Я рад продолжать выступления за эту команду, побеждать вместе с «Крыльями», – отметил Денис Якуба.

– Я рад подписать с «Крыльями» новый контракт. Здесь я дебютировал в Премьер-лиге, получил новый опыт. Важно, что команда постоянно прогрессирует и показывает зрелищный футбол, который нравится и команде, и болельщикам. Хочу приносить команде как можно больше пользы и в новом сезоне – уверен, что с такой поддержкой болельщиков у нас все получится, – сказал Сергей Пиняев.

Фото: ФК "КС"