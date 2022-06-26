Я нашел ошибку
Главные новости:
Новое соглашение действует до конца сезона 2024/25.
«Крылья Советов» подписали новые контракты с Якубой и Пиняевым
На месте работает бригада в составе 12 человек и 7 единиц техники. 
В Сызрани без воды остались жители 125 многоквартирных и 27 частных домов
Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения.
В Чапаевске прошел конкурс «Пешеход года г.о. Чапаевск»   
По окончании учебного заведения они получат двойную квалификацию – по основной специальности и по IT.
Студенты 106 российских вузов начнут в обязательном порядке проходить IT-курсы
На кадрах нескончаемая цепочка поклонников певца, идущих к похоронному дому Троекурово и несущих в руках букеты белых роз, о которых пел Шатунов.
Сотни людей пришли на церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве
Компания пообещала, что исчезнут все данные о заказах.
Клиенты Яндекс.Еды теперь могут удалить всю информацию о своих заказах
В Самаре за сутки заболел 31 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за один день сбили двоих пешеходов
В Самаре за один день сбили двоих пешеходов
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.32
-0.04
EUR 55.96
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
«Богатырские игры»: в Тольятти прошел Открытый личный чемпионат Самарской области по силовому экстриму 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» подписали новые контракты с Якубой и Пиняевым

26 июня 2022 17:17
111
Новое соглашение действует до конца сезона 2024/25.

«Крылья» продлили контракт с полузащитником Денисом Якубой. Новое соглашение действует до конца сезона 2024/25. Также клуб переподписал контракт с полузащитником Сергеем Пиняевым, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Денис Якуба перешел в «Крылья» летом 2019 года. На счету 26-летнего полузащитника 51 матч за нашу команду.

Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья» в прошлом сезоне. За год 17-летний Пиняев сыграл в 30 матчах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

– В Самаре я чувствую себя прекрасно. Мне очень комфортно здесь: у нас прекрасный коллектив, замечательный тренерский штаб. Невероятная поддержка болельщиков – город реально живет футболом. Для меня это ценно и важно. Я рад продолжать выступления за эту команду, побеждать вместе с «Крыльями», – отметил Денис Якуба.

– Я рад подписать с «Крыльями» новый контракт. Здесь я дебютировал в Премьер-лиге, получил новый опыт. Важно, что команда постоянно прогрессирует и показывает зрелищный футбол, который нравится и команде, и болельщикам. Хочу приносить команде как можно больше пользы и в новом сезоне – уверен, что с такой поддержкой болельщиков у нас все получится, – сказал Сергей Пиняев.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июле
26 июня 2022  13:23
Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июле
223
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
25 июня 2022  11:19
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
1140
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
24 июня 2022  14:01
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
599
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
24 июня 2022  13:13
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
514
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
1905
Весь список