"Крылья Советов" победили "Химки" - 3:0

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В 14-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Химки".

Счет в матче открыли самарцы на 20 минуте встречи. Антон Зиньковский после прохода по флангу навесил к воротам, Владислав Сарвели пробил головой, а вызванный в сборную России голкипер гостей Илья Лантратов парировать удар не смог – 1:0.

На 37 минуте встречи после очередного прохода по флангу и навесу в исполнении Антона Зиньковского, Иван Сергеев, находясь спиной к воротам, все же в касание пробил по воротам, и мяч попал в руку находящемуся в аренде Максиму Карпову. Третий раз в ход матча вмешался VAR, и после просмотра момента главный арбитр Артем Любимов назначил пенальти. В дуэли двух новичков сборной страны победил нападающий самарцев Иван Сергеев, уверенно пробивший с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.

На 71 минуте Владислав Сарвели вывел на удар Романа Ежова, который неотразимо пробил в дальний угол ворот – 3:0.

В следующем матче наша команда на "Солидарность Самара Арене" принимает екатеринбургский "Урал". Заключительная игра первого круга состоится в субботу, 20 ноября, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"