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"Крылья Советов" отдали в аренду двух футболистов - Владислава Тюрина и Абата Аймбетова

13 июля 2021 15:55
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Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Владислав Тюрин перешел в клуб ПФЛ "Тюмень". Продлена аренда нападающего Абата Аймбетова в ФК "Астана".

Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Владислав Тюрин перешел в клуб ПФЛ "Тюмень". Футболист, проведший в составе нашей команды 4 матча в ФНЛ, а также 17 матчей в ПФЛ за "Крылья Советов-2", будет выступать за сибиряков на правах аренды до конца сезона 2021/22.

Также продлена аренда нападающего Абата Аймбетова в ФК "Астана". Команда под руководством Андрея Тихонова сейчас идет на 2-м месте в турнирной таблице. Аренда Абата рассчитана до конца 2021 года, сообщили в пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" в аренду два футболиста

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