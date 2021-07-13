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Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Владислав Тюрин перешел в клуб ПФЛ "Тюмень". Футболист, проведший в составе нашей команды 4 матча в ФНЛ, а также 17 матчей в ПФЛ за "Крылья Советов-2", будет выступать за сибиряков на правах аренды до конца сезона 2021/22.

Также продлена аренда нападающего Абата Аймбетова в ФК "Астана". Команда под руководством Андрея Тихонова сейчас идет на 2-м месте в турнирной таблице. Аренда Абата рассчитана до конца 2021 года, сообщили в пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"