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"Крылья Советов" обыграли в гостях "Сочи"

2 декабря 2023 19:31
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В последнем в этом году матче "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком".

В 18-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Сочи".

Счет в матче открыли самарцы на 71 минуте встречи. Гленн Бейл навесил от лицевой линии и Роман Ежов головой отправил мяч в ворота – 1:0.

В компенсированное время Кирилл Заика сбил убегавшего один на один Владислава Шитова и был назначен пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре – 0:2.

"Крылья Советов" в восьмой раз из восьми игр обыграли "Сочи" (одна техническая победа).

Фернандо Костанца получил в матче предупреждение, которое для него стало восьмым в сезоне и он пропустит предстоящую игру.

В последнем в этом году матче "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком". Игра 19-го тура состоится в субботу, 9 декабря, в 15:00, сообщае пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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