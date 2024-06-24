«Крылья Советов» начали подготовку к сезону в Казани

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Футболисты «Крыльев» отправились утром с клубной базы в Казань, где продолжат подготовку к сезону. Самарцы провели первую тренировку на стадионе «Центральный», на котором будут проходить все занятия этого сбора.

Сбор продлится до 4 июля, в рамках которого запланировано две контрольные встречи: 29 июня с «КАМАЗом», а 4 июля с «Рубином».

Состав команды на учебно-тренировочный сбор:

вратари: Иван Ломаев, Сергей Песьяков, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Данил Бельтюков;

защитники: Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Алексей Лысов, Николай Рассказов, Кирилл Печенин;

полузащитники: Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Иван Бобер, Илья Грибакин, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Дмитрий Иванисеня, Франко Орозко, Артем Соколов, Владимир Хубулов, Денис Якуба;

нападающие: Амар Рахманович, Владимир Писарский, Павел Попов, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов.

Вместе с командой отправился на сборы в Казань 19-летний футболист Денис Пушкарев. Также он полностью принял участие в первом сборе в Самаре, сообщает пресс-служба ПФК "КС".