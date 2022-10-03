"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" сыграли с "Краснодаром" вничью – 0:0

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В 11 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Краснодар". Первый символический удар по мячу нанес интерконтинентальный чемпион, чемпион Европы, Азии, Евразии по боксу, чемпион мира по кикбоксингу Андрей Сироткин.

Игра получилась интересной, с обилием опасных моментов, некоторым преимуществом нашей команды, несколько раз в ход матча вмешивался VAR, но счет в матче так и остался 0:0.

В следующем, 12 туре, "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком". Игра состоится в воскресенье, 9 октября, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"