"Крылья Советов " на "Солидарность Самара Арене" обыграли воронежский "Факел" - 2:0

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В четвертом туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали воронежский "Факел".

На 75 минуте встречи Томас Галдамес навесил со штрафного, и только что перед стандартом вышедший на замену Фернандо Костанца переправил мяч в ворота гостей – 1:0.

Через три минуты прострел Николая Рассказова замкнул так же вышедший на замену Франко Орозко – 2:0.

На 83 минуту дебютировал за "Крылья Советов" выйдя на замену Игорь Дмитриев.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают московский "Спартак". Игра второго тура Fonbet Кубка России состоится в среду, 14 августа, в 20:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: Пресс-служба ПФК "КС"