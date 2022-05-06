"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" обыграли "Динамо"  – 5:2

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Открывая 28 тур Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 32314 зрителей, принимали московское "Динамо".

Перед началом встречи самарский клуб с 80-летием поздравил Дмитрий Азаров. Почетный первый удар по мячу нанесли Заслуженные ветераны ''Крыльев Советов'' Валерьян Панфилов и Карен Дохоян.

Счет в матче самарцы открыли на 22 минуте встречи. Владислав Сарвели вывел на ударную позицию в штрафной площади Максима Глушенкова, который отправил мяч в ворота Антона Шунина – 1:0. Гости отыгрались на 41 минуте. После подачи со штрафного удара в исполнении воспитанника самарского футбола Арсена Захаряна Фабиан Бальбуэна головой переправил мяч в ворота – 1:1. На 55 минуте с передачи Антона Зиньковского в ворота отправил мяч Владислав Сарвели – 2:1.

На 71 минуте встречи c еще одной голевой передачи Атона Зиньковского оформил дубль Максим Глушенков – 3:1. На 74 минуте гости сократили отставание в счете, ударом с линии штрафной отличился Вячеслав Грулев – 3:2. На 80 минуте встречи автор двух голевых передач Антон Зиньковский, который вывел сегодня команду на поле с капитанской повязкой, отличился сам с передачи Владислава Сарвели – 4:2. В компенсированное время, после удара Дмитрия Цыпченко, который голкипер москвичей парировал, первым на добивании оказался Сергей Пиняев, и установил окончательный счет в матче – 5:2.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Грозном против "Ахмата". Игра предпоследнего, 29 тура, состоится в субботу, 14 мая, в 20:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"