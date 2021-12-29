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«Крылья Советов» могут приобрести защитника «Шерифа» Фернандо Констанца

29 декабря 2021 13:22
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«Крылья Советов» могут приобрести защитника «Шерифа» Фернандо Констанца

По информации Metaratings.ru, «Крылья Советов» ведут переговоры о приобретении правого защитника молдавского «Шерифа» Фернандо Констанца.

23-летний бразилец, ранее выступавший за «Ботафого» и вторую команду «Лилля», призван заменить покинувшего команду Мехди Зеффана, у которого истек контракт с «Крыльями».

В агентстве, представляющем интересы Фернандо, в ответ на вопрос Metaratings.ru заявили, что сейчас ничего не могут говорить по поводу трансфера, но подтвердили, что к его клиенту есть интерес от одного российского клуба.

При этом спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко осенью посетил домашнюю встречу «Шерифа» против миланского «Интера».
 

Теги: Крылья Советов

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