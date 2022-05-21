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«Крылья Советов» завершили сезон РПЛ на 8 месте, это лучший результат с 2008 года.
«Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1
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«Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1

21 мая 2022 20:09
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«Крылья Советов» завершили сезон РПЛ на 8 месте, это лучший результат с 2008 года.

В заключительном, тридцатом, туре Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» принимали московский «Локомотив».

Символический первый удар по мячу нанес Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Антон Бобер».

В первом тайме самарцы дважды попали в штангу и один раз в перекладину, но счет остался неизменным – 0:0. На 51 минуте с передачи со штрафного Наира Тикнизяна отличился Дмитрий Жемалетдинов – 0:1.

«Крылья Советов» завершили сезон РПЛ на 8 месте, это лучший результат с 2008 года, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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