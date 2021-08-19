"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Сочи"

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" собрались на клубной базе и начали подготовку к субботнему матчу 5-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Сочи".

Занятие проходило на натуральном поле клубной базы и длилось почти 2 часа. По индивидуальной программе занимался Денис Якуба, продолжающий восстановление от повреждения.

Матч "Крылья Советов" – "Сочи" пройдет в субботу, 21 августа на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 21:00. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".

Этот матч станет первым в истории южан в Самаре. Ранее команды сыграли лишь однажды. В октябре 2019-го на стадионе "Фишт" наша команда победила со счетом 2:0, рассказали в пресс-службе ФК "КС".

Фото: ФК "КС"