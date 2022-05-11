"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ахматом"

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После домашней победы над "Динамо" наша команда получила два выходных дня, а затем собралась на клубной базе. Накануне "Крылья" провели тренировку, которая включала в себя физическую нагрузку, работу с мячом и игру 3х3. Занятие продолжалось около 2 часов.

В тренировке принимали участие все футболисты. В ближайшей игре сможет принять участие Александр Солдатенков, пропускавший игру с "Динамо" из-за перебора желтых карточек.

Матч "Ахмат" – "Крылья Советов" пройдет в Грозном в субботу, 14 мая и начнется в 20:00 по самарскому времени.