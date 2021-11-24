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"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"

24 ноября 2021 14:04
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"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 16-го тура Тинькофф РПЛ против "Нижнего Новгорода". Команда провела 40 минутное занятие в тренажерном зале, а затем более часа работала на футбольном поле.

В этой игре из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие Данил Пруцев и Дмитрий Иванисеня. Денис Якуба и Евгений Фролов работают по индивидуальной программе. Дмитрий Кабутов и Сергей Божин с небольшими ограничениями вернулись в общую группу.

Игра против "Нижнего Новгорода" пройдет на выезде 28 ноября и начнется в 15:00 по самарскому времени. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Матч Премьер". Информация для наших болельщиков, планирующих посетить встречу, здесь.

Фото: сайт ФК.

Теги: Крылья Советов

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