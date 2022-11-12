"Крылья Советов" дома проиграли "Ростову"  – 1:3

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В последнем в этом году туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Ростов".

Счет в матче открыли гости, на 28 минуте встречи дальним ударом отличился Данил Глебов – 0:1.

На 38 минуте встречи Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол Фернандо Костанцы – 0:2.

В компенсированное к первому тайму время за фол на Сергее Пиняеве главный арбитр встречи Артем Любимов назначил пенальти в ворота "Ростова", но после просмотра VAR свое решение отменил.

На 73 минуте матча удар Сергея Пиняева Сергей Песьяков парировал, а первым на добивании оказался Владислав Шитов – 1:2.

Через две минуты после штрафного удара отличился Максим Осипенко – 1:3.

Полученная Александром Солдатенковым желтая карточка стала для него четвертой в сезоне, и капитан самарцев пропустит матч чемпионата, который состоится в следующем году.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках Фонбет Кубка России. На "Солидарность Самара Арене" самарцы примут московский "Спартак". Игра состоится в среду, 23 ноября, в 19:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"