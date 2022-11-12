Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребенка заметил проезжавший мимо на велосипеде курьер.
В Кирове полуторагодовалая девочка в одном подгузнике сбежал из детсада
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Ростова".
Игорь Осинькин: Хороший матч по качеству, но плохой по результату
Среди погибших не менее семи детей, всего в автобусе, по разным данным, было от 35 до 45 человек.
В Египте 20 человек погибли при падении автобуса в речной канал
Только за минувшие сутки противопожарные подразделения Самарской области 58 раз выезжали на ложные вызовы.
С начала года зарегистрировано более 8,5 тысяч выездов противопожарных подразделений региона на ложные вызовы
В качестве орудия преступления женщина использовала кухонный нож.
В Сызрани заключена под стражу женщина, подозреваемая в убийстве сожителя
Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Солидарность Самара Арене" с московским "Спартаком". Игра состоится 23 ноября.
"Крылья Советов" дома проиграли "Ростову"  – 1:3
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидается очень сильный ветер
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" дома проиграли "Ростову"  – 1:3

12 ноября 2022 17:40
341
Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Солидарность Самара Арене" с московским "Спартаком". Игра состоится 23 ноября.

В последнем в этом году туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Ростов".

Счет в матче открыли гости, на 28 минуте встречи дальним ударом отличился Данил Глебов – 0:1.

На 38 минуте встречи Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол Фернандо Костанцы – 0:2.

В компенсированное к первому тайму время за фол на Сергее Пиняеве главный арбитр встречи Артем Любимов назначил пенальти в ворота "Ростова", но после просмотра VAR свое решение отменил.

На 73 минуте матча удар Сергея Пиняева Сергей Песьяков парировал, а первым на добивании оказался Владислав Шитов – 1:2.

Через две минуты после штрафного удара отличился Максим Осипенко – 1:3.

Полученная Александром Солдатенковым желтая карточка стала для него четвертой в сезоне, и капитан самарцев пропустит матч чемпионата, который состоится в следующем году.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках Фонбет Кубка России. На "Солидарность Самара Арене" самарцы примут московский "Спартак". Игра состоится в среду, 23 ноября, в 19:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022, 13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена». Транспорт
611
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Торпедо".
06 ноября 2022, 20:34
Игорь Осинькин: Хорошая победа, но мы могли играть ещё лучше
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Торпедо". Футбол в Самаре
865
Полузащитник «Крыльев Советов» стал лучшим игроком матча против «Пари НН».
30 октября 2022, 19:49
Сергей Пиняев: "Помогли болельщики. Они поддерживали нас до конца"
Полузащитник «Крыльев Советов» стал лучшим игроком матча против «Пари НН». Футбол в Самаре
1232
В центре внимания
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
628
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
355
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
1548
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
611
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
11 ноября 2022  11:25
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
459
Весь список