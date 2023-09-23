"Крылья Советов" дома одержали победу над  "Сочи" - 2:1

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В девятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Сочи".

Счет в матче "Крылья" открыли на 4 минуте встречи, отличился Никита Салтыков – 1:0.

На 41 минуте Амар Рахманович переиграл в штрафной защитника и голкипера "Сочи" и отправил мяч в сетку ворот – 2:0.

На 6 компенсированной минуте за фол Богдана Овсянникова на Георгии Мелкадзе был назначен пенальти, который реализовал Кристиан Нобоа – 1:2.

На момент окончания матча "Крылья Советов" заняли первую строчку в турнирной таблице чемпионата. С 21 забитым мячом самарцы продолжают оставаться самой забивающей командой турнира, и продлевают свою серию матчей с забитыми голами до 16 игр.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Спартак". Игра 10 тура состоится в воскресенье, 1 октября, в 17:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"