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«Крылья Советов» чествовали победителей турнира среди людей с ОВЗ

20 августа 2022 16:26
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Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «спорт глухих».

В перерыве матча «Крылья Советов» – «Факел» стадион «Солидарность Самара Арена» чествовал сборную Самарской области по футболу, которая одержала победу на Всероссийских соревнованиях среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

В составе сборной выступают игроки из «Крыльев Мечты» – подшефной команды нашего клуба. Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «спорт глухих».

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев и заместитель генерального директора клуба по финансам и экономике Инна Давлетшина вручили сборной Самарской области сертификат на 300 000 рублей – благодаря этим деньгам от клуба команда сможет принять участие в финальном этапе турнира, который пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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