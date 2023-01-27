«Крылья оветов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым до июня 2026 года

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«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2026 года.

Роман перешел в «Крылья» минувшим летом из «Динамо». В текущем чемпионате на его счету 21 матч и 1 гол во всех турнирах.

"Роман Евгеньев хорошо себя зарекомендовал с самых первых дней в «Крыльях». Он демонстрирует стабильную игру, отлично взаимодействует с другими футболистами. Мы рады, что удалось продлить соглашение с одним из лидеров нашей обороны – тем более что Роман – молодой российский футболист, и может продолжать прогрессировать в нашей команде", – отметил спортивный директор ПФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"